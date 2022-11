Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines Motorrades

Zwischen Donnerstag, 20. Oktober 2022, 13:00 Uhr und Montag, 31. Oktober 2022, 04:00 Uhr kam es in der Badergasse zu einem Diebstahl eines Motorrades. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine TKM 690 Enduro R, die sich unter dem Carport eines Wohnhauses befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 31. Oktober 2022, wurde gegen 22:03 Uhr in der Straße Am Eisernen Birnbaum ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28. Oktober 2022, in der Zeit von 17.51 Uhr bis 00.00 Uhr touchiert ein unbekannter Täter mit seinem Pkw den Sicherungskasten einer Fußgängerbedarfsampel und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Bedarfsampel ist hierdurch beschädigt und außer Betrieb. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Freitag, 28. Oktober 2022, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Dominikanerweg, einen blauen Pkw BMW 525D, indem sie den Lack des rechten Kotflügels und der Kofferraumklappe zerkratzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell