Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Körperverletzung Am Sonntag, 30. Oktober 2022 um etwa 02:33 Uhr, wurde ein 23-jähriger Garreler in einer Diskothek in Cloppenburg in der Straße Industriezubringer von mehreren bislang unbekannten Personen geschubst, so dass dieser zu Boden stürzte. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen an der rechten Augenbraue. Nach der Rangelei wurden diesem sowohl das Mobiltelefon als auch ...

