POL-OG: Rastatt - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Rastatt (ots)

Alarmiert durch einen Zeugenhinweis, konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt am Donnerstag einen Wohnwagen mit einem alkoholisierten Fahrer von einer Weiterfahrt abhalten. Gegen 23 Uhr trafen die Beamten in der Hohlohstraße auf einen 44-jährigen Fahrer und seine 53-jährige Begleiterin. Beide Personen waren alkoholisiert, was durch eine durchgeführte Alkoholüberprüfung bestätigt wurde: Obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, war der Mann mit einem Wert von etwa 0,6 Promille unterwegs gewesen. Ihn erwarten nun die rechtlichen Konsequenzen seines Handelns. Auch die 53-Jährige kann mit Post der Staatsanwaltschaft rechnen, da sie dem Mann das Führen des Kraftfahrzeugs ohne entsprechend Fahrerlaubnis gestattete. Der Fahrzeugschlüssel wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

