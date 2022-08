Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Bahnschranke beschädigt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein bisher unbekannter LKW-Fahrer soll am Donnerstagmittag einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht haben und sich von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 7,5-Tonner-LKW auf der Sulzbacher Straße in Richtung Sulzbach unterwegs, als er trotz angezeigtem Rotlicht den Bahnübergang gegen 12:45 Uhr überquerte. Durch die Missachtung blieb die sich bereits schließende Schranke an einem auf dem Anhänger geladenen Bagger hängen und wurde etwa bis zur Hälfte abgerissen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Kipper seine Fahrt in Richtung Hans-Thoma-Straße fort. Bei dem Lastkraftwagen soll es sich um grauweißen Fahrzeug mit Kipper-Aufbau und Anhänger handeln. Der Anhänger war nach derzeitigen Kenntnissen mit einem roten Bagger beladen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/sk

