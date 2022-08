Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Hügelsheim - Festnahme nach Serie von Bränden

Rheinmünster, Hügelsheim (ots)

Die gute Personen- und Ortskenntnis sowie die akribische Ermittlungsarbeit der Beamten des Polizeipostens Lichtenau und des Kriminalkommissariats Rastatt haben sich nach einer längeren Serie von Bränden bei Rheinmünster und Hügelsheim als Schlüssel zum Erfolg erwiesen und zur vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen geführt.

Die Brandserie fand ihren Ursprung nach derzeitigem Kenntnisstand am 11. Juli im Keller eines Anwesens in Rheinmünster, wo ein zunächst Unbekannter ein Feuer entzündete. Im selben Keller wiederholte der bis dahin unbekannte Leger des Brandes sein kriminelles Treiben lediglich zwei Tage später. Ein größerer Schaden konnte in beiden Fällen nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Verletzte Bewohner waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Am 24. Juli gerieten kurz nach Mitternacht auf einem Acker bei Rheinmünster-Stollhofen mehrere Heuballen in Brand. Die Gesamtumstände deuteten auf eine Entzündung durch Unbekannte hin. Weitere Heuballen wurden am 29. Juli auf einem Gewann bei Hügelsheim Raub der Flammen. Noch am selben Tag brannten darüber hinaus fünf Festmeter Holz im Bannwald sowie eine Waldbodenfläche von rund 15 Quadratmetern unweit des alten Schützenhauses. Eine Verhinderung der Ausdehnung des Feuers in dem sehr trockenen Waldgebiet war wiederum letztlich nur dem zeitnahen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken gewesen.

Nach mehreren internen Abstimmungen zwischen den bis dahin ermittelnden Beamten des Polizeipostens Lichtenau und den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt erhärtete sich der Verdacht, dass für die Brände möglicherweise ein bestimmter Tatverdächtiger verantwortlich sein könnte. Aus diesem Grund wurden die weiteren polizeilichen Maßnahmen und Recherchen bei den Ermittlern des örtlich zuständigen Polizeipostens gebündelt.

Bereits nach den Kellerbränden am 11. Juli lenkte die Befragung von Zeugen den Fokus der Polizei auf einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen. Einen weiteren bedeutenden Zeugenhinweis erhielten die Beamten am 29. Juli, als nach dem Brand bei Hügelsheim der mutmaßliche Pkw mit Rastatter Zulassung des Heranwachsenden in Tatortnähe beobachtet wurde.

Die gute Personen- und Ortskenntnis sowie die Auswertung von Funkzellendaten und weitere technische Maßnahmen erhärteten in der Folge den Tatverdacht.

Schließlich wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am frühen Donnerstagabend (04.08.2022) alarmiert, da es bei Stollhofen zum Brand einer Feldfläche von rund 100 Quadratmetern gekommen sei. In unmittelbarer Tatortnähe wurde kurz vor 20 Uhr der verdächtige Heranwachsende festgestellt und vorläufig festgenommen.

Der Tatverdächtige wird im Verlauf des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung und Brandstiftung in mehreren Fällen einem Haftrichter vorgeführt.

Zu den Ursprungsmeldungen:

Ursprungsmeldung vom 02.08.2022, 15:21 Uhr

Derzeitige Ermittlungen deuten darauf hin, dass am Freitagabend im Gewann "Erlengrund" rund 40 Heuballen in Brand gesetzt wurden. Bei Eintreffen der Polizei gegen 22:45 Uhr brannte das Feuer bereits lichterloh. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Brandursache nicht mehr feststellbar. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 6.000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Nummer

07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 26.07.2022, 11:28 Uhr

Rheinmünster - Zeugenaufruf nach Brand

Ein Brand von rund 17 Heuballen auf einem Feld, östlich von Rheinmünster-Stollhofen löste heute gegen 01:10 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Durch die frühzeitige Entdeckung und die unmittelbar eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach ersten Einschätzungen ist eine natürliche Brandursache jedoch unwahrscheinlich, weshalb die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen wurden. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Brandursache oder einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Lichtenau unter der Telefonnummer 07227 2221 in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 13.07.2022, 10:28 Uhr

Rheinmünster, Stollhofen - Kellerbrand / Nachtragsmeldung

Nachdem es bereits am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße zu einem kleinen Brand gekommen war, musste die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch erneut ausrücken. Ein noch Unbekannter soll kurz nach Mitternacht den Reifen eines Fahrrads entzündet und hierdurch angrenzende Holzverschläge und Glasscheiben in Mitleidenschaft gezogen haben. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zum vorangegangenen Brand wird geprüft. Sollte der Verursacher ausfindig gemacht werden, wird er nicht nur die Kosten der Schäden begleichen müssen. Er sieht sich zudem mit einem Strafverfahren konfrontiert.

Ursprungsmeldung vom 12.07.2022, 14.40 Uhr

Rheinmünster, Stollhofen - Kellerbrand

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster, der Beamten des Polizeireviers Bühl und des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster waren am Montagabend in der Gartenstraße gefragt. Gegen 23:15 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

