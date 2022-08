Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Geldbeutel gestohlen

Offenburg (ots)

Einer 70-jährigen Frau wurde am Donnerstagvomittag in einem Discounter in der Bühlertalstraße offenbar ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Die Betroffene tätigte ihren Einkauf, als sie beim Bezahlen feststellen musste, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in der vorher verschlossenen Handtasche befand. Ein Unbekannter muss höchstwahrscheinlich im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11 Uhr eine kurze Unachtsamkeit der Frau ausgenutzt haben. Der Dieb erbeutete Bargeld, hob aber auch mit der sich im Geldbeutel befindlichen Bankkarte einen Betrag von dem Konto der Dame ab. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder zur Identität eines Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Rufnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

