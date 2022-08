Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Durmersheim - Beamten beleidigt

Rastatt (ots)

Am späten Mittwochmorgen wurden die Beamten des Polizeireviers Rastatt in den Einsatz gerufen. Ein 24-Jähriger verschaffte sich gegen 11:00 Uhr trotz seines dort geltenden Hausverbotes Zutritt zu einer Unterbringung für Jugendliche in der Hauptstraße. Während des Einsatzes wurden die Beamten von der 14-Jährigen Freundin des 24-Jährigen mit massiven Kraftausdrücken beleidigt. Die Heranwachsende sowie der 24-Jähirge haben nun mit entsprechenden Anzeigen zu rechnen.

