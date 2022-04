Polizei Bochum

POL-BO: "Girls Day 2022" - Rund 120 Mädchen schnupperten Polizeiluft und bekamen spannende Einblicke in den Beruf

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum, Herne, Witten (ots)

Polizei zum Anfassen: Am heutigen Donnerstag, 28. April, haben rund 120 Mädchen die Möglichkeit gehabt beim sogenannten "Girls Day" Polizeiluft zu schnuppern. Sowohl im Polizeipräsidium Bochum als auch auf den Polizeiwachen in Langendreer, Herne und Witten, sowie der Landesreiterstaffel erhielten die Kinder spannende Einblicke in den Polizeiberuf.

Bei den vielen Arbeitsbereichen, die der Polizeiberuf mit sich bringt, gab es für die Mädchen eine Menge zu sehen. Je nach Standort bekamen sie zum Beispiel Einblicke in die Polizeiwachen, die Leitstelle und das Polizeigewahrsam. Tierische Begegnungen kamen auch nicht zu kurz - so lernten die Schülerinnen neben Diensthunden auch das ein oder andere Dienstpferd kennen. Ein Probesitzen im Streifenwagen oder auf dem Polizeimotorrad stand genauso auf dem "Dienstplan" wie eine Anprobe einzelner Uniform- oder Schutzausrüstungsteile. Für großes Staunen sorgte auch ein Besuch beim Erkennungsdienst, wo die Mädchen zum Beispiel Fingerabdrücke suchen und sichern durften. Bei den Spezialisten der Verkehrspolizei lernten sie die Gefahren des "Toten Winkels" kennen und konnten mit der Hilfe sogenannter Rauschbrillen am eigenen Leib erfahren, welche Auswirkungen der Konsum von Alkohol auf den Körper und die Reaktionsfähigkeit hat. Dank des "Girls Days" haben die Schülerinnen einen kleinen Einblick in die Vielfalt des Polizeiberufes bekommen.

Lust, euch zu bewerben? Wenn ihr später Polizist oder Polizistin werden möchtet, könnt ihr unsere Einstellungsberater Polizeihauptkommissarin Nicole Schüttauf und Polizeihauptkommissar Thomas Kaster gerne zu allen Fragen unter der Telefonnummer 0234 909-8000 anrufen! Ihr könnt euch auch per E-Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de an uns wenden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell