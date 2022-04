Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (15) bei Unfall verletzt

Bochum, Wattenscheid (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch, 27. April, in Bochum-Wattenscheid ist ein 15-jähriger Wattenscheider schwer verletzt worden.

Gegen 17.30 Uhr war ein 69-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf dem Wattenscheider Hellweg in Richtung Höntrop unterwegs und bog nach rechts in die Westenfelder Straße ein. Zeitgleich überquerten zwei 15-jährige Bochumer zu zweit auf einem E-Scooter den Fußgängerüberweg in entgegengesetzte Richtung. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Sozius auf dem E-Scooter gegen die Frontscheibe des Autos stieß. Ein Rettungswagenteam brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des E-Scooters zog sich leichte Verletzungen zu und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

