POL-BO: Exhibitionist in Witten: Zeugen gesucht

Bochm (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 25. April, ist ein zwölfjähriger Junge aus Bochum leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 33-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Hattinger Straße in Richtung Linden hinter einer Straßenbahn her. Auf Höhe der Haltestelle "Schlosspark/Museum unter Tage" beabsichtige er nach bisherigem Kenntnisstand, an der haltenden Straßenbahn vorbeizufahren. ...

