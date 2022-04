Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum - Zwölfjähriger leicht verletzt

Bochm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 25. April, ist ein zwölfjähriger Junge aus Bochum leicht verletzt worden.

Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 33-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Hattinger Straße in Richtung Linden hinter einer Straßenbahn her. Auf Höhe der Haltestelle "Schlosspark/Museum unter Tage" beabsichtige er nach bisherigem Kenntnisstand, an der haltenden Straßenbahn vorbeizufahren. Zeitgleich lief ein zwölfjähriger Bochumer auf die Fahrbahn. Der Autofahrer versuchte zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht vermeiden. Der Junge zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell