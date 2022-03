Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Laserpointer Pkw-Fahrer geblendet

Büren-Steinhausen (ots)

Freitag, 05.03.22, 20:15 h, Büren-Steinhausen

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L549 aus Richtung Geseke in Richtung Büren. In Höhe der Brückenüberführung Triftweg wurde er mit einem Laserpointer stark geblendet. Seinen Angaben zufolge sei ein Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr wahrscheinlich gewesen, wenn ihm zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug entgegengekommen wäre. Auf der dortigen Brücke konnte der Fahrer zwei Personen sehen, die nach dem Vorfall von dort flüchteten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell