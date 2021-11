Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben am Montagnachmittag in der Fackelstraße eine Seniorin bestohlen. Nach Angaben der 85-jährigen Frau müssen die Täter zugegriffen haben, während sie von einer Apotheke aus in Richtung Mall lief. Die Unbekannten machten sich unbemerkt an dem Trolley zu schaffen, den die Seniorin hinter sich her zog, und stahlen daraus die Handtasche der Dame.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die Betroffene nicht geben; es war ihr niemand aufgefallen. Die Tatzeit liegt zwischen 15 und 15.30 Uhr.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell