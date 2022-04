POL-BO: Brand in Baucontainer

Witten (ots) - Die Kripo Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Witten-Annen. Nach derzeitigem Stand hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag, 24. April, gegen 16 Uhr, auf einer Parkbank eines Spielplatzes im "Park der Generationen" sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Nachdem der Mann von Zeugen darauf angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung ...

mehr