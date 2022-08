Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kind gefunden

Achern (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch gelang es am Donnerstagnachmittag einen kleinen Jungen zurück zu seiner Mutter zu bringen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Discounters in der Eisenbahnstraße alarmierte gegen 16:30 Uhr die Polizei, da ein Kind ohne Begleitung im Geschäft unterwegs war und den Weg nach Hause nicht alleine fand. Die Beamten nahmen den Jungen daraufhin unter ihre Fittiche und versuchten die Mutter ausfindig zu machen. Gegen 18 Uhr hatte die Suche glücklicherweise Erfolg und das Kind konnte in die Obhut seiner Mutter übergeben werden.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell