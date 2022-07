POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Schlag gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität

Delmenhorst (ots) - Eine junge Frau erlitt am Dienstag, 12. Juli 2022, 18:40 Uhr, leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Jade. Die 25-Jährige aus Brake befuhr die Straße 'An der Dornebbe' mit einem VW. Ausgangs einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn und prallte mit der Front in einen trockenen Straßengraben. Die junge Frau musste mit ...

