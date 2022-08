Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrraddieb beobachtet

Erwitte (ots)

Am Montag meldete eine Frau um 17:00 Uhr der Polizei, dass ihr Pedelec gerade am Hellweg entwendet wurde. Kurz darauf meldete sich ein Zeuge. Er hatte einen Mann beobachtet der ein Pedelec von der Wallgasse in Richtung Wallstraße trug. Kurz darauf nahm der Zeuge "Flexgeräusche" in Höhe der Sparkasse war. Er schaute nach und sah den Unbekannten, der mit einem Akkuschleifer an dem Fahrrad beschäftigt war. Er sprach den Dieb daraufhin an. Dieser schnappte sich das Pedelec erneut unter den Arm und flüchtete damit in Richtung Schloss. Der Unbekannte wird als 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er ein Basecap der Marke Jordan, weiße Sneaker mit rotem Symbol, einen kleinen Rucksack und einen Mund-Nase-Schutz im Gesicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des schwarzen Pedelecs der Marke "Riese und Müller" geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

