POL-SO: Unfallflucht

Geseke (ots) - Am Montag, um 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Othmarstraße zu einem Diebstahl. Eine 77-jährige Frau aus Geseke war dort mit ihrem Krankenfahrstuhl unterwegs. Ein Mann sprach sie an, ob sie ihm zwei Euro wechseln könnte. Während sie in ihrem Portemonnaie nach dem passenden Hartgeld suchte, war der Unbekannte ihr dabei mit seinen Fingern in der Börse behilflich. Später erst merkte die Frau, dass aus ihrem Portemonnaie 500,- EUR ...

