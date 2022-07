Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Einbeck (ots)

Dassel / Mackensen (rod)

Am Freitag, den 01. Juli 2022, zerstachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr mehrere Reifen eines in dem Waldstück "An den Amtsbergen" im Bereich der Ortschaft Mackensen abgestellten PKW VW Tiguan einer 46-jährigen Holzmindenerin.

Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dassel oder in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell