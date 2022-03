Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brand einer Hecke in der Eichendorfstraße (03.03.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, ist die Schwenninger Feuerwehr zu einem Heckenbrand in die Eichendorfstraße ausgerückt. Vermutlich hat ein unbekannter Täter im Laufe des Morgens eine Thuja Hecke im Bereich des Anwesens Eichendorfstraße 4 in Brand gesteckt. Das gelegte Feuer griff auf die ganze Hecke über und zog auch ein Verkehrszeichen in Mitleidenschaft. Die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften eingetroffene Feuerwehr brachte den Heckenbrand schließlich unter Kontrolle. Neben der Feuerwehr war vorsorglich auch ein DRK-Rettungswagen zu der Brandstelle ausgerückt. Personen kamen nicht zu Schaden. An der Hecke und dem Verkehrszeichen dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

