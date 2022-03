Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen - Riedheim) Motorrad streift Auto und flüchtet - Unfallzeugen gesucht (02.03.22)

B 314 - Hilzingen/Riedheim, Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht die sich am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, zwischen Hilzingen und Riedheim ereignet hat. Eine 40 Jahre alte Frau war mit einem lila Toyota Lexus auf der Bundesstraße 314 von Hilzingen in Richtung Riedheim unterwegs. Auf gerader Strecke kam ihr ein Motorradfahrer entgegen, der ihren Außenspiegel streifte, so dass dieser herausgerissen wurde. Unbeachtet der Kollision setzte der Biker seine Fahrt fort. Am Lexus entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. An der Unfallstelle konnte ein schwarzes Spiegelgehäuse aufgefunden werden. Bei dem Motorrad soll es sich um ein schwarzes Bike mit orangenen Elementen handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu Fahrer oder Motorrad geben können, werden gebeten, mit dem Polizeiposten Gottmadingen, unter Tel. 07731 14370, Kontakt aufzunehmen.

