Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen (02.03.22)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Hohen Sachschaden verursacht hat eine Unbekannter am Mittwoch, zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr, bei einem Unfall im Bereich Ekkehardstraße 83. Der Unbekannte fuhr gegen einen vor dem Anwesen geparkten gelben Renault Kangoo und beschädigte diesen im Bereich der hinteren linken Tür erheblich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Unbekannte. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell