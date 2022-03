Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Mutwillig erheblichen Sachschaden in einer Eisdiele angerichtet (24.02.22)

Konstanz (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden haben nach bisherigen Ermittlungen drei als Narren verkleidete junge Frauen und ein junger Mann am Donnerstagabend in einer Eisdiele im Bereich der Marktstätte angerichtet. Gegen 20.30 Uhr verschafften sich die vier Personen über eine unverschlossene Eingangstür unberechtigt Zugang zur Eisdiele. Im Innenraum ließen sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf, schlugen mehrere Löcher in eine frisch verputzte Wand und zerstörten zwei Arbeitsgeräte. Zudem traten sie einen Stützbalken einer Wand komplett ab. Als der Inhaber des Geschäfts zurückkehrte, gelang einem jungen Mann sowie einer jungen Frau die Flucht. Eine 16-Jährige und eine 21-Jährige konnte der Inhaber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese müssen sich nun wegen der gemeinsam begangenen Sachbeschädigung verantworten.

Die Ermittlungen der Polizei zu den beiden anderen Beteiligten dauern an. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen am Donnerstagabend an einer Eisdiele im mittleren Bereich der Marktstätte gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 in Verbindung zu setzten.

