POL-NOM: Feuerwehrfahrzeug rollt durch Tor - 20.000EUR Schaden

Northeim (ots) - Moringen, Brauhof und Northeim, Mühlenkreuzung Samstag, 02.07.22, 15:35 Uhr und 16:45 MORINGEN/NORTHEIM(da) - Zu zwei Unfällen durch Vorfahrtsverletzungen kam es am Samstagnachmittag in Moringen und Northeim; hierbei wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt, die Sachschäden beliefen sich zusammen auf ca. 6.000EUR. Zunächst wollte ein 22-jähriger Sprinterfahrer in Moringen gegen 15:35 Uhr aus dem ...

mehr