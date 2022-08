POL-OG: Gernsbach - Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Mit einem Großaufgebot suchen Rettungskräften am Gifiz-See nach einem 24-jährigen Mann, der in den Morgenstunden im See schwimmen wollte. Zusammen mit einem Begleiter hielt sich der Gesuchte bereits in der Nacht auf der Halbinsel am Gifiz-See auf. Dabei war er mehrmals im See baden und kam anschließend wieder an Land. Eine Zeugin bemerkte gegen 08.30 Uhr den rufenden Begleiter, der das Wasser und den ...

