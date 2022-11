Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bethen - Brand eines Holzschuppens

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Ahlhorner Straße am Mittwoch, 2. November 2022, gegen 9.50 Uhr, ein Holzschuppen, in der sich eine Pelletheizung befindet, in Vollbrand. Die Feuerwehr Cloppenburg war vor Ort und löschte den Brand. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 30.000 Euro. Für die Löscharbeiten musste die B 213 zeitweise gesperrt werden.

Molbergen - Geldbörsendiebstahl

Am Samstag, 29. Oktober 2022, 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte, weibliche Person aus einer Tasche die Geldbörse einer 69-jährigen Frau, welche sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Alter Schützenplatz aufhielt. Sie wurde hier von der weiblichen Person angesprochen. Anschließend musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr an ihrem Platz war. Die unbekannte Frau wurde beschrieben als ca. 30 Jahre alt, schlank und ca. 160cm groß. Sie hatte dunkles, etwas längeres und aufgestecktes Haar und trug eine Sonnenbrille. Nach dem Diebstahl wurde Geld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Geldbörsendiebstahl

Am Samstag, 29. Oktober 2022, zwischen 13.30 Uhr und 13.41 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Verbrauchermarkt in der Alten Cloppenburger Straße aus der Jackentaschen eines 85-jährigen Mannes die Geldbörse. Anschließend wurde Geld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, 1. November 2022, zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke CityBlitz, welcher vor einem Lebensmittelgeschäft in der Emsteker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 31. Oktober 2022, zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Kreidler Monaco SLT. Das Fahrrad stand verschlossen am Fahrradstand des Bahnhofes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cappeln - Fahrraddiebstahl

Zwischen Freitag, 28. Oktober 2022, 18.30 Uhr und Samstag, 29. Oktober 2022, 13.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein KTM Trekking-Herrenrad, welches verschlossen bei einem Fahrradstand am Sportplatz Am Kirchplatz in Sevelten stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Gras-/Laubfläche

Am Dienstag, 1. November 2022, um 20.40 Uhr wurde gemeldet, dass es zu einem Brand einer 1,5 qm großen Fläche an der B68 gekommen war. Aus bislang unbekannten Gründen fing Gras/Laub in diesem Bereich Feuer. Die Feuerwehr Cloppenburg löschte den Brand.

Molbergen - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, 00.00 Uhr und Freitag, 28. Oktober 2022, 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person drei Fensterscheiben einer Oberschule in der Schulstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 31. Oktober 2022, 17.00 Uhr und Dienstag, 1. November 2022, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Kia Ceed, welcher auf einem Parkplatz in der Angelastraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 1. November 2022, um 18.30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen beschädigten Baum am Fahrbahnrand der Straße Wesselei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Baum zusammen. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Arbeitsunfall

Am Dienstag, 1. November 2022, um 14.30 Uhr, kam es in der Nikolausstraße zu einem Arbeitsunfall. Bei Reinigungsarbeiten auf dem Dach eines Stallgebäudes ist ein 29-jähriger Mann aus Garrel unbeabsichtigt auf eine Lichtplatte getreten und ca. 3,5 m tief in einem Kälberstall gestürzt. Dadurch zog er sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

