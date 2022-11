Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

Am Samstag, 29. Oktober 2022, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einer Handtasche einer 55-jährigen Frau ein Handy, sowie Bargeld und Personaldokumente. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Verbrauchermarkt der Holdorfer Straße. Die Handtasche war in einem Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Am Sonntag, 30. Oktober 2022, in der Zeit von 01.11 Uhr bis 01.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Straßburger Straße Zugang zu einer Lagerhalle. Entwendet wurde aus der Lagerhalle ein Tresor samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 31. Oktober 2022, zwischen 12.50 Uhr und 19.07 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec, welches verschlossen am Fahrradstand des Holdorfer Bahnhofs stand. Das schwarze Fahrrad verfügte über 7- Gänge, vorne und hinten war jeweils ein Fahrradkorb befestigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Damme - Aufbruch eines Baucontainers

Zwischen Samstag, 29. Oktober 2022, 13.00 Uhr und Dienstag, 01. November 2022, 17.00 Uhr, wurde ein Baucontainer, der im dem Baugebiet am Westring stand, aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Diebstahl aus Verkaufsraum

Zwischen Montag, 31.10.22, 20.00 Uhr und Dienstag, 01.11.22, 06.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hauptstraße eine größere Menge von Zigarettenschachteln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Motorraddiebstahl

Zwischen Freitag, 28. Oktober 2022, 23.00 Uhr und Dienstag, 01. November 2022, 18.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen ein schwarzes Motorrad KTM 640 LC, welches verschlossen am Mußteilswall vor einem Wohnhaus in der Einfahrt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Kfz

Am Dienstag, 1. November 2022, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.15 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Christoph-Bernhard-Straße die Heckscheibe eines Pkw Mercedes /D, E220 CDI. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 1. November 2022, 16.45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Theodor-Heuss-Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 35-jährigen Autofahrer untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 1. November 2022, in der Zeit von 07.10 Uhr bis 07.15 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau aus Twistringen die Vechtaer Straße in Richtung Vechta, als ihr ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw des Herstellers Mercedes-Benz entgegenkam. Dieser überschritt die Mittellinie der Fahrbahn, so dass es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444-96722-0 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 1. November 2022, um 12.25 Uhr, fuhr eine 60-jährige Autofahrerin auf der Lindenstraße in Richtung Marienstraße. Als sie in die Marienstraße einmündet und den dortigen Zebrastreifen überquerte, fuhr von rechts eine Fahrradfahrerin mit hohem Tempo über den Zebrastreifen. Bei der Radfahrerin handelte es sich augenscheinlich um eine Jugendliche. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 1. November, um 17.31 Uhr befuhren ein 23-jähriger Mann aus Dinklage und eine 39-jährige Frau aus Vechta mit ihren Pkw in dieser Reihenfolge aus Schneiderkrug kommend die Bundesstraße B69 in Vechta in Fahrtrichtung Vechta. Als die 39-jährige Frau verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der 23-jährige Mann auf das haltende Fahrzeug auf. Der Dinklager und die Vechtaerin wurden dabei leicht verletzt.

