POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, den 07.09.2022

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 00:00 Uhr, versuchte jemand in ein Wohnhaus und eine dazugehörige Holzhütte in der Straße Im Thuner einzubrechen. Nach dem Einbruchversuch flüchtete die Person. Im Nahbereich konnte ein Tatverdächtiger, ein 49-jähriger Norder, festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern weiter an. Es entstand ein Schaden in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Körperverletzung und Sachbeschädigung

In der Oldersumer Straße wurde am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, eine 17-jährige Auricherin durch einen ihr unbekannten, 22-jährigen Auricher am Arm festgehalten. Es entstand daraufhin eine verbale Auseinandersetzung, auf die ein unbeteiligter, 50-jähriger Auricher aufmerksam wurde. Der 50-jährige Mann versuchte die Situation zu entschärfen, woraufhin ihm der 22-Jährige in das Gesicht schlug. Außerdem trat er gegen das Fahrrad des 50-Jährigen. Der 22-jährige Auricher muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Aurich - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, gegen 06:30 Uhr, stellte eine 47-jährige Auricherin ihr Mountainbike der Marke Bulls an der Bushaltestelle B72 / Heuweg ab. Durch Unbekannte wurde das abgeschlossene Mountainbike in der Zeit von 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr gestohlen. Es entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Großefehn - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 70-jährige Papenburgerin, die mit ihrem Hyundai die Auricher Landstraße befuhr. Die Papenburgerin fiel zuvor Verkehrsteilnehmern durch eine unsichere Fahrweise auf. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 70-jährige mit über einem Promille stark alkoholisiert war. Es wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Die Frau muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Wiesmoor - Auto beschädigt

Im Krokusweg wurde in der Zeit von Freitag, 02.09.2022, 16:20 Uhr bis 17:20 Uhr, das Auto einer 26-jährigen Wiesmoorerin beschädigt. Unbekannte beschädigten die Frontscheibe des grauen Opels, wodurch ein Schaden in dreistelliger Höhe entstand. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Eine 58-jährige Auricherin befuhr mit ihrem Pedelec am Montag, gegen 16:00 Uhr, die Dornumer Straße. Sie verspürte plötzlich einen Schlag, der die Frau leicht verletzte. Zu diesem Zeitpunkt passierte ein Lkw, der Holz geladen hatte, die Auricherin. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Norden - Nach Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, wurde der Ford einer 37-jährigen Norderin in der Koppelstraße angefahren. Die 37-Jährige musste zu diesem Zeitpunkt verkehrsbedingt warten. Eine unbekannte Frau passierte mit einem silbernen Volkswagen den Ford und beschädigte den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich die Frau von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand ein Schaden im unteren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hinte - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

In der Dorfstraße in Groß Middlum beschädigte ein Unbekannter am Dienstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:20 Uhr, ein Haus und die dazugehörige Dachrinne. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Wiesmoor - Unfall mit schwer verletztem Pedelecfahrer

Ein 79-jähriger Wiesmoorer befuhr am Dienstag, um 17:45 Uhr, mit seinem Volkswagen die Marktstraße und bog nach rechts auf die Hauptstraße ab. Hierbei übersah der 79-Jährige einen von rechts kommenden 67-jährigen Wiesmoorer auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Fahrer des Pedelecs schwer verletzte.

Aurich - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Dienstag, den 30.08.2022, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Auricher die Straße Tüschen Wallen. Die Straße besteht am Unfallort aus zwei Fahrspuren aus Betonplatten. Dem Auricher, der auf der linken Fahrspur fuhr, kam eine Frau auf ihrem Pedelec entgegen. Da sich beide Personen auf derselben Fahrspur entgegenkamen, versuchten beide auszuweichen. Anschließend kollidierten die beiden Personen frontal. Der 14-jährige Auricher stürzte hierbei, blieb jedoch unverletzt. An seinem Fahrrad entstand Schaden und es war nicht mehr fahrbereit. Er hinterließ seine Daten bei der Frau, die anschließend wegfuhr, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 60-80 Jahre alt, Brillenträgerin, pinke Mütze und pinke Jacke. An dem Pedelec sei zudem ein brauner Korb montiert gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 6060 zu melden.

