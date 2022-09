Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Kennzeichendiebstahl, Riepe - Lack zerkratzt, Wiesmoor - Zeugen gesucht, Aurich- Pedelec-Fahrerin gesucht, Aurich - Kellerbrand

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichendiebstahl

Am vergangenen Freitag kam es in Aurich zu einem Diebstahl eines Versicherungskennzeichens. In der Zeit von 07:50 Uhr bis 13:00 Uhr demontierten Unbekannte das Kennzeichen eines Leichtkraftrades, welches zu dem genannten Zeitpunkt auf einem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Aurich abgestellt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606-215.

Riepe - Lack zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag in Riepe. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr den Lack eines schwarzen VW Golf, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Alten Handelsplatz abgestellt wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04929 917850.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich Sonntagabend in Wiesmoor in der Narzissenstraße ereignet hat. Zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen, am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Opel Astra und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Aurich- Pedelec-Fahrerin gesucht

Am vergangenen Donnerstagabend, den 01.09.2022, ereignete sich im Schoolpad in Aurich gegen 19:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Die unbekannte Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pedelec den Schoolpad in Fahrtrichtung Egelser Straße und fuhr trotz Rotlicht anzeigender Lichtzeichenanlage durch eine dortige Baustellendurchfahrt. Um eine Kollision zu verhindern, musste der entgegenkommende Fahrradfahrer ausweichen, wodurch dieser mit den Baustellenbarken kollidierte und zu Boden stürzte. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich der Fahrradfahrer leicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606 215 zu melden.

Sonstiges

Aurich - Kellerbrand Zu einem Kellerbrand kam es am gestrigen Morgen in Aurich. Gegen 09:20 Uhr wurde eine Mitarbeiterin auf ein offenes Feuer in den Kellerräumlichkeiten einer Tagespflegestätte am Hoheberger Weg aufmerksam und wählte den Notruf. Das Feuer konnte durch eintreffende Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der schnellen Evakuierung des Gebäudes sind keine Verletzten zu beklagen. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell