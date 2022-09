POL-AUR: Wittmund - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Langeoog - Diebstähle Auf Langeoog kam es am Wochenende zu mehreren Diebstählen. In der Kurstraße entwendeten Unbekannte aus dem Kur- und Wellnesszentrum und dem nahegelegenen Schwimmbad die Trinkgeldkassen und zwei Spendenschiffe. Eine weitere Trinkgeldkasse wurde in der Nacht zu Montag in einem Hotel in der Barkhausenstraße gestohlen. Am Montagmorgen zwischen 8 Uhr ...

