POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 04.09.2022

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag wurde einer 40-jährigen aus Aurich stammenden Frau kurz nach 16:00 Uhr beim Netto-Markt in Wallinghausen eine grüne Geldbörse von einem unbekannten Täter aus dem Fahrradkorb entwendet, während sie kurz abgelenkt war. In der Geldbörse befand sich unter anderem eine nicht unerhebliche Summe an Bargeld. Zeugen, welche diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Körperverletzung, Beleidigung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 01:00 Uhr, beleidigte ein 26-jähriger Diskothekenbesucher aus Aurich den Discjockey der in Middels befindlichen Diskothek, weil ihm die Musik nicht gefiel. Daraufhin wurde er vom Sicherheitsdienst nach draußen verbracht. Hierbei soll er einem 30-jährigen aus Aurich stammenden Mann des Sicherheitsdienstes eine sogenannte Kopfnuss gegeben haben und zuvor einen unbekannten, weiteren Gast geschlagen haben. Der 26-jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, wobei er nach seinen Angaben verletzt wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden dann von ihm beleidigt und er zeigte des Weiteren den sogenannten Hitlergruß. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der unbekannte Diskothekenbesucher, welcher von dem 26-jährige geschlagen worden sein soll, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Großefehn - Hausfriedensbruch, Bedrohung, Beleidigung

Ein 27-jähriger Mann aus Großefehn beschäftigte die Polizei am Samstag über Stunden. Am Vormittag betrat er trotz Hausverbot eine Pflegeeinrichtung in Großefehn, belästigte Arbeiter einer Baustelle, wird beobachtet, wie er in Großefehn auf der Fahrbahn herumläuft und dann letztendlich vor ein Fahrzeug springt, dieses somit zum Anhalten bringt. Anschließend greift er der Fahrzeugführerin, einer 39-jährigen Frau aus Aurich, an den Hals und droht ihr mit dem Tode. Der 27-jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bei der Polizei. Weiterhin wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallbeteiligter gesucht

Am Samstag gegen 11:00 Uhr stieß ein 53-järiger Mann aus Aurich beim Ausparken mit seinem Pkw in Aurich, in der Henri-Dunant-Straße, gegen einen abgestellten Pkw, welcher vermutlich zu einem Pflegedienst gehört. Der Unfallverursacher versuchte den Führer dieses Pkw in der Umgebung, letztendlich mit negativem Erfolg, zu ermitteln. Als er dann zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass das von ihm angefahrene Fahrzeug nicht mehr vor Ort war. Die Polizei Aurich, Tel.: 04941-6060, sucht nun den Halter oder Führer des beschädigten Pkw, damit ein Austausch der Personalien, zum Zweck der Schadensregulierung, stattfinden kann.

Wiesmoor - Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Sachschaden

Am Samstagmittag kam es in Wiesmoor auf der Wittmunder Straße zu einem Verkehrsunfall mit nicht ganz unerheblichem Sachschaden. Eine 21-jährige Frau aus Wiesmoor bemerkte zu spät, dass ein 48-jähriger Mann von Wangerooge verkehrsbedingt mit dem von ihm geführten Pkw anhalten musste und fuhr diesem mit ihrem Pkw auf. Es entstand ein von der Polizei geschätzter Sachschaden von über 6000,- Euro.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Seitenspiegel entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem älteren grünen VW Bulli die beiden Seitenspiegel. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Fritz-Reuter-Straße in Norden. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fahrzeugspiegel fachmännisch ausgebaut und anschließend entwendet. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann oder sonstige Angaben zu der Tat machen kann, möge sich an die Polizei Norden wenden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Großheide - mit Radlader kollidiert

Auf dem Heerweg in Großheide ist es am Samstag gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 45-jähriger Mann aus Großheide mit einem Radlader (Hoflader) von einem Grundstück auf den Heerweg ein. Der Radlader war mit einer beladenen Palette unterwegs. Es kam hierbei zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Großheide, der auf dem Heerweg fuhr. Der ältere Mann wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Bei ihm wurde im weiteren Verlauf festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizei Norden melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Leerhafe - Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagabend kam in der Hauptstraße in der Ortschaft Leerhafe aus ungeklärter Ursache ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Friedeburg mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Alle Insassen im PKW wurden zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über eventuelle Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Die Unfallermittlungen dauern an.

