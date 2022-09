Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Radfahrerin touchiert und geflüchtet: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag um 7.30 Uhr in Wiesmoor ereignet hat. Eine 35 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Pedelec auf der Marktstraße in Richtung Amselweg und wurde nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Hausnummer 31 überholt. Hierbei touchierte das Auto die Radfahrerin und die Frau stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer kümmerte sich nicht um eine Regulierung und fuhr davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Unfallflucht (Nachtrag zur Meldung vom 31.08.2022)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Dornumer Straße (L7) in Aurich-Sandhorst zu einem Verkehrsunfall. Das Rad eines Pkw-Anhängers kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Touran, welcher dadurch beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer des Pkw-Gespanns kümmerte sich nicht um eine Regulierung und fuhr weiter in Richtung Dornum. Es liegen nun konkrete Hinweise auf eine mögliche Zeugin oder einen möglichen Zeugen vor. Hinter dem Pkw-Gespann soll zum Unfallzeitpunkt ein schwarzer Smart mit lila- oder rosafarbenen Verzierungen gefahren sein. Der oder die Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215. (Link zur Erstmeldung vom 31.08.2022: www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5310089)

Upgant-Schott - Unfallflucht vor Grundschule

Auf dem Parkplatz einer Grundschule in Upgant-Schott, Am Voßberg, kam es zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag zwischen 8.10 Uhr und 8.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Hyundai i 30. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermögliche, flüchtete der Unbekannte von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe entgegen unter Telefon 04934 910590.

Großheide - Unfallflucht vor Praxis

Vor einer Zahnarztpraxis im Bachstelzenweg in Großheide ereignete sich am Donnerstag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß zwischen 9.25 Uhr und 10.05 Uhr gegen einen Renault Twingo und beschädigte den vorderen linken Kotflügel. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Unfallflucht vor Baumarkt

In Aurich-Extum kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Dreekamp stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Opel Zafira. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

