Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Esenser Straße in Aurich ist am Mittwoch ein Pedelec gestohlen worden. Zwischen 11.45 Uhr und 11.55 Uhr entwendete ein Unbekannter das schwarze Damenrad der Marke KTM vor einer Bankfiliale. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Norden sind am Mittwoch vier Personen verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhren ein Dacia und ein VW hintereinander auf der B 72 aus Richtung Nadörst kommend in Richtung Kreisel Tidofeld. Die 64 Jahre alte Fahrerin des Dacia musste verkehrsbedingt aufgrund eines Rückstaus bremsen, was der 21-jährige VW-Fahrer hinter ihr offenbar übersah. Er fuhr auf. Durch den Aufprall wurden die 64-Jährige, ihre beiden Insassen im Alter von 43 und 58 Jahren sowie der 21-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch in Aurich. Auf der Esenser Straße fuhr gegen 14 Uhr ein 37 Jahre alter VW-Fahrer und übersah offenbar beim Spurwechsel eine 41 Jahre alte Audi-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 41-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

