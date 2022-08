Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Südbrookmerland - Frau mit Glasflasche angegriffen

Die Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zu Sonntag auf dem Dorffest in Münkeboe ereignet hat. Eine 45 Jahre alte Frau soll gegen 2.30 Uhr von einer bislang unbekannten weiblichen Person im Bereich des Autoscooters mit einer Glasflasche angegriffen worden sein. Die 45-Jährige wurde an den Armen verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Mehrere Personen sollen den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Mann wurde geschlagen

Am ZOB in Aurich kam es am Sonntagmorgen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes. Gegen 7 Uhr wurde der 29-Jährige beim Warten auf einen Bus von einer bislang unbekannten männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Er wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und 185 cm groß mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Dreitagebart. Er trug eine weiße Jacke und eine schwarze Jogginghose. Er soll in Begleitung eines etwa 17 bis 18 Jahre alten Mädchens gewesen sein. Die Jugendliche hat lange schwarze Haare und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke. Hinweise auf die beschriebenen Personen nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Nach Brand in der Bahnhofstraße: Verursacher ermittelt

Nach einem Brand in der Bahnhofstraße am vergangenen Dienstag in Norden hat die Polizei einen mutmaßlichen Verursacher ermittelt. Ein 14-Jähriger aus Norden steht im Verdacht, das Feuer auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle gelegt zu haben. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Brandstiftung. Das Feuer war am Dienstag, 23.08.2022, gegen 13.10 Uhr gemeldet worden. Unter anderem war ein Stapel Altreifen in Brand geraten. Es gab eine starke Rauchentwicklung und der Verkehr musste umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Wiesmoor - Kraftstoff gestohlen

Am Wochenende wurde auf einer Baustelle in Wiesmoor Kraftstoff gestohlen. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, das Torfabbaugelände im Bereich der Wittmunder Straße und entwendeten aus den Arbeitsmaschinen mehrere Hundert Liter Kraftstoff. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Bootstrailer gestohlen

Im Grünen Weg in Aurich kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen Handtrailer für Schlauchboote von einem Grundstück. Die Tatzeit ist zwischen Donnerstag, 11.08.2022, und Mittwoch, 24.08.2022. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

