Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Zeugenaufruf nach Einbruch in Firmengebäude

Reken (ots)

Tatzeit: zwischen 22.08.2022, 17:30 Uhr, und Dienstag, 23.08.2022, 05:55 Uhr; Tatort: Groß Reken, Dorstener Straße

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in Büroräume einer Firma in Groß Reken eingedrungen. Um in das Gebäude an der Dorstener Straße zu gelangen, hatten sich die Einbrecher an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, sollte Kontakt zur Kripo in Borken aufnehmen: Tel. (02861) 9000. (to)

