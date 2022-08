Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bocholt (ots)

Tatzeit: zwischen 19.08.2022, 12:00 Uhr, und 22.08.2022, 07:50 Uhr; Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße

Mehrere Lebensbäume hat ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Wochenende in Bocholt-Biemenhorst massiv beschädigt. An der Unfallstelle auf einem Parkplatz an der Dingdener Straße lagen mehrere circa vier bis fünf Meter hohe, entwurzelte Bäume. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzliche Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

