POL-EU: "WIRrtuell - Komm mit in unsere Welt" - Theaterprojekt der Karl-von-Lutzenberger Realschule und der Kriminalprävention Euskirchen

Zülpich (ots)

Die Theater-AG der Karl-von-Lutzenberger Realschule Zülpich erarbeitete in Kooperation mit der Kriminalprävention der Polizei Euskirchen zwei Theaterstücke, die zeigen, was passieren kann, wenn Jugendliche sich in sozialen Plattformen bewegen.

Cybergrooming und Cybermobbing sind damit nur zwei von vielen Teilbereichen der Cyberkriminalität, von denen Eltern ganz häufig gar nichts mitbekommen, weil die jugendlichen Täter und Opfer dies sehr gut verbergen können.

Melanie Houf von der Kriminalprävention Euskirchen informiert in den Aufführungen über Konsequenzen für Täter und Opfer.

Die Theaterstücke werden am Montag, dem 30. Mai 2022 um 18 Uhr und am Donnerstag, dem 09. Juni 2022 um 18:30 Uhr im Forum Zülpich aufgeführt.

Die Karten gibt es bei freiem Eintritt im Eingangsbereich der Realschule jeweils zu den Pausenzeiten oder im Sekretariat.

Über den folgenden Anmeldelink https://www.kreis-euskirchen.de/anmeldungtheater können ebenfalls Karten reserviert werden.

