POL-HS: Sprinter nach Diebstahl in den Niederlanden aufgefunden

Heinsberg-Dremmen (ots) - Nachdem sie gewaltsam die Baustellentür herausgerissen hatten, gelangten unbekannte Personen in ein sich noch im Bau befindliches Haus in der Straße Am Dorfweg. Aus den Innenräumen stahlen sie Kabel und Kupferrohre. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19. März (Samstag), 12.30 Uhr, und dem 21. März (Montag), 07.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

