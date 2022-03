Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW fährt über Porzellansplitter

Zeugen gesucht

Wegberg-Arsbeck (ots)

Am Freitagabend (18. März) befuhr ein Mann gegen 22.40 Uhr mit seinem PKW den Einmündungsbereich der Heiderstraße / Kampstraße. Dort befand sich über die komplette Fahrbahnbreite verteilt ein Splitterfeld aus Porzellan. Der Fahrer erkannte dies zu spät, fuhr darüber und beschädigte sich hierbei einen Reifen. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise über den oder die Verursacher geben können, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können auch über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg Hinweise gegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell