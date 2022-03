Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Wassenberg-Myhl (ots)

Auf der St.-Johannes-Straße beabsichtigten am 18. März (Freitag) gegen 14.45 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer aus entgegengesetzten Richtungen gleichzeitig in die Altmyhler Straße einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der Fahrerin eines Pedelecs und einem PKW-Fahrer. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt (wir berichteten darüber im Polizeibericht Nummer 78 vom 19. März). Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können auch über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg Hinweise gegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell