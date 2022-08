Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradkontrollwoche in Ahaus

Ahaus (ots)

Das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber die Zahl der Verunglückten vom Vorjahr in Ahaus ist schon wieder nahezu erreicht. Vor diesem Hintergrund fand jetzt eine Fahrradkontrollwoche der Polizeidirektion Gefahrenabwehr und Einsatz statt, die im Raum Ahaus den Blick in besonderer Weise auf diese Verkehrsteilnehmer richtete. Die Zahlen sprechen eine erschreckende Sprache: Fünf Kinder, fünf junge Erwachsene, 24 Erwachsene sowie 14 Senioren wurden bislang in diesem Jahr auf den Straßen im Stadtgebiet verletzt. Die Ursache des Verkehrsunfalls setzen nicht immer die Radfahrenden selber. Aber auch diese Zahl steigt zum Vorjahreszeitrum. Rund ein Drittel der Geschehnisse werden von dieser Gruppe verursacht. Nicht dargestellt sind dabei solche Verkehrsunfälle, die durch reduzierte Geschwindigkeit und vorausschauendes Fahren hätten auch von dem schwächeren Verkehrsteilnehmer verhindert werden können - unter Inkaufnahme des Fehlers des Anderen. Deutlich wurde bei der Kontrollwoche in Ahaus erneut: Zu viele Rad- und Pedelecfahrende sind in der falschen Richtung auf einem Radweg unterwegs. Es stellt den meist begangenen Verstoß dar: Gleich 124 Rad- und Pedelecfahrende riskierten so zwischen dem 15. und 19.08.2022 als "Geisterradler" einen Unfall. Die Nutzung des Mobiltelefons schlug mit 26 Verstößen zu Buche, gefolgt von dem Radfahren in der Fußgängerzone mit 22 Zuwiderhandlungen. Zu den bereits genannten Fehlverhalten komplettieren vier Rotlichtverstöße und drei Fahrten zu zweit auf einem Rad und 41 sonstigen Verstöße das Bild.

Autoverkehr auch im Auge

Der Kraftfahrzeugverkehr wurde selbstverständlich auch nicht aus den Augen verloren. So verwarnte die Polizei 22 Autofahrende beziehungsweise belegte sie mit einer Strafanzeige. Neun Verstöße ahndeten die Beamten, aufgrund von Fehlverhalten vom Kraftfahrzeug- gegenüber dem Radverkehr.

Besondere Erkenntnis in Sachen Fahrradstraße

Die Kontrollwoche brachte zudem zutage, dass vielen Menschen die Regelung rund um die neu eingerichtete Fahrradstraße in Ahaus unbekannt ist. Die Schlossstraße wurde zur Fahrradstraße umgewidmet. Was bedeutet das? Das blaue Verkehrszeichen mit weißem Fahrrad in der Mitte sagt: Fahrradfahrer frei - Kfz-Verkehr nicht erlaubt. Zusatzschilder erlauben hier jedoch den Anliegern eine Einfahrt in den Bereich, jedoch ohne den Radverkehr einzuschränken.

Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, werden in den kommenden Wochen weitere Fahrradkontrollen folgen. Leider machen es die hohen Unfallzahlen im Kreis Borken erforderlich. In einem landesweiten Vergleich liegt unser Westmünsterlandkreis auf einem unrühmlichen oberen Tabellenplatz.

Unser Apell: "Fahren Sie bitte rücksichtsvoll, egal wie Sie gerade unterwegs sind!" (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell