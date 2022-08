Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Motorrollerfahrer flüchtet mehrfach vor Polizei

Gronau-Epe (ots)

Tatzeit: 22.08.2022, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr; Tatort: Gronau-Epe

Zunächst gelang am Montagabend einem Motorrollerfahrer in Gronau die Flucht vor der Polizei. Zeugen hatten der Polizei einen vermutlich angetrunkenen Zweiradfahrer gemeldet. In Gronau-Epe erblickten Einsatzkräfte den Mann - Anhaltezeichen missachtete er. Eine Polizistin musste zur Seite springen, um nicht von dem Flüchtenden erfasst zu werden. Sie blieb unverletzt. Der Unbekannte nutzte Fußwege, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Beamten verloren den Fahrer aus den Augen. Rund eine Stunde später sah ein Polizist auf seinem Heimweg den zuvor Geflüchteten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 50 Jahre alten Gronauer schließlich anhalten. Der Grund der Flucht lag auf der Hand: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille schließen ließ. So entnahm ein Arzt Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. (db)

