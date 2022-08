POL-BOR: Bocholt - Hinweis auf Straßensperrung wegen Versammlung

Gronau (ots) - Tatzeit: zwischen 23.08.2022, 00.00 und 23.08.2022, 06.00 Uhr; Tatort: Gronau, Am Hagedorn Auf noch nicht bekannte Art und Weise entriegelten Straftäter in der Nacht zum Dienstag eine Garage auf einem Privatgrundstück an der Straße Am Hagedorn. Entwendet wurde ein mattschwarzes Gazelle Pedelec. Hinweise erbittet das Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

