Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht zu Sonntag kam es auf Norderney zu diversen Diebstählen. Zwischen 0.30 Uhr und 12 Uhr wurden aus mehreren Festzelten und Verkaufsständen auf dem Kurplatz Spirituosen und Bargeld gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Zu einem Brandgeschehen kam es am Sonntagmorgen in Norden. Gegen 5.30 Uhr geriet aus noch ungeklärter Ursache in der Molenstraße die Überdachung einer Terrasse in Brand. Eine Ausbreitung der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Wiesmoor ist am frühen Sonntagmorgen ein Auto in Brand geraten. Im Amaryllisweg fing zwischen 2.20 Uhr und 2.40 Uhr ein VW Golf Feuer und wurde vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Großefehn auf der Kanalstraße Süd ereignet hat. Gegen 15.50 Uhr fuhren ein 47-jähriger Renault-Fahrer aus Großefehn und ein 40-jähriger VW-Fahrer aus Wiesmoor auf der Kanalstraße Süd in Richtung Ostgroßefehn. Zwischen ihnen fuhr ein weiterer PKW. An einer Einmündung bog der 47-Jährige aus Großefehn nach links ab. Gleichzeitig wollte der 40-jährige Wiesmoorer das vor ihm fahrende Fahrzeug überholen. Die beiden PKW stießen anschließend zusammen, wobei der 47-Jährige aus Großefehn leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin des mittleren Pkw ist bislang unbekannt. Er oder sie kann vermutlich Angaben zum Unfallhergang machen und wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Vor einem Supermarkt in Hage, Am Edenhof kam es am Montagmorgen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 10.40 Uhr und 11 Uhr gegen einen schwarzen Mercedes B 180 und verursachte einen Schaden rechts an der vorderen Stoßstange. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 973980.

