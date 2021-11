Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Sehen und gesehen werden - Polizei nimmt Radfahrer in den Fokus

Recklinghausen (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist da: "Sehen und gesehen werden" ist daher wieder ein besonders wichtiges Thema, das die Polizei aktuell verstärkt im Blick hat. Am Dienstag und Mittwoch sind entsprechende Kontrollen geplant.

In den Herbst- und Wintermonaten ist das Unfallrisiko für Radfahrer deutlich erhöht, da der Berufsverkehr überwiegend während der Dunkelheit und Dämmerung stattfindet. Daher ist der verkehrssichere Zustand des Fahrrades mit einer funktionierenden und auch tatsächlich genutzten Beleuchtung immens wichtig für ein sicheres Fahren. Dazu verbessert eine gut sichtbarer, helle Kleidung - am besten mit reflektierenden Einsätzen - die Erkennbarkeit des Radfahrers erheblich. Und zusätzlich erhöht das Tragen eines Fahrradhelmes die passive Sicherheit.

Das alles nützt jedoch wenig, wenn Verkehrsvorschriften nicht beachtet werden. Deshalb führt die Polizei Recklinghausen unter dem Motto "Beleuchtung" am Dienstag (16.11.2021) in Dorsten und Datteln sowie am Mittwoch (17.11.2021) in Marl und Recklinghausen Projekttage durch.

Geprüft wird dabei nicht nur, ob die Lichter am Fahrrad richtig angebracht sind und funktionieren. Es geht auch um die Themen "Geisterradler", verbotenes Fahren auf Gehwegen und das Nutzen von Handys beim Fahren. Telefonieren oder Tippen auf dem Fahrrad ist nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich. Denn zu der unsicheren Fahrweise mit nur einer Hand am Lenker, kommt noch die Unachtsamkeit, wodurch sich das Unfallrisiko weiter erhöht. Wer erwischt wird, muss 55 Euro Verwarnungsgeld zahlen.

Auch das Verhalten der Autofahrer trägt zur Verringerung des Unfallrisikos bei: Dazu gehört rücksichtsvolles und vorausschauendes Fahren, das Einhalten der Geschwindigkeitsbeschränkung oder auch das vorschriftsmäßige Parken. In Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern werden an den Projekttagen besonders Parkverstöße auf Radwegen geahndet. Autofahrer müssen beim Parken auf dem Radweg mit 55 Euro rechnen. Wird dadurch ein Radfahrer behindert, sind es sogar 70 Euro. Außerdem droht ein Punkt.

Die Polizei wird morgen und übermorgen an ausgewählten Standorten gezielte Verkehrskontrollen durchführen.

