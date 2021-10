Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Rostock (ots)

Am heutigen Tage, kurz nach 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Rövershäger Chaussee in Rostock ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei denen jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Der Fahrer eines Pkw Volvo, ein 78-jähriger Schwede, kam aus der Alten Dorfstraße und beabsichtigte, nach links auf die Rövershäger Chaussee in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Deutsche, auch mit einem Pkw Volvo, die Rövershäger Chaussee aus Richtung Mönchhagen kommend. Im Kreuzungsbereich Rövershäger Chaussee / Dierkower Allee kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Lichtzeichenanlage war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls eingeschaltet. Die zwei Fahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Klinikum verbracht. Bei beiden Pkw Volvo entstand ein hoher Sachschaden, der auf ca. 120.000 Euro geschätzt wird. Betriebsstoffe liefen aus, die von der Feuerwehr gebunden wurden. Es kam zu Verkehrseinschränkungen. Eine Spur der Rövershäger Chaussee und die komplette Dierkower Allee sind an der Unfallstelle für eine Stunde von 09.30 bis 10.30 Uhr gesperrt worden. Auffällig waren andere Verkehrsteilnehmer(innen), die durch den Bereich des Unfallortes trotz entsprechender Absperrungen fuhren.

Neben einer Verkehrsunfallanzeige nahmen die eingesetzten Polizeibeamten auch eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen, vor allem zur Unfallursache.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell