Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige für eine gefährliche Körperverletzung

Rostock (ots)

Kurz nach 21.00 Uhr des gestrigen Tages wurde die Polizei zum Rostocker Universitätsplatz gerufen. Hier soll eine Gruppe Jugendlicher randaliert haben.

Bereits auf der Anfahrt stellten eingesetzte Polizeibeamte mehrere Personengruppen im Nahbereich fest. Am Stadthafen trafen die Polizeikräfte auf sechs Personen. Diese teilten der Polizei mit, dass auch sie zuvor auf dem Universitätsplatz gewesen waren. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Ihren Aussagen zufolge wurde aus ihrer Gruppe ein 17-Jähriger von drei anderen jungen Männern zu Boden geschubst, geschlagen und mit den Füßen getreten, als dieser eine Pöbelei schlichten wollte. Die drei Tatverdächtigen sind ihnen grob bekannt und sie gaben entsprechende Beschreibungen ab. Diese passten auf einen 16- und einen 17-Jährigen, die die Polizei im Zusammenhang mit der Ausgangslage an einer weiteren Stelle festhielt. Diese beiden Tatverdächtigen wurden für einen Atemalkoholtest in die Polizeidienststelle verbracht.

Die Polizeibeamten nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlichen Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Der Geschädigte und die Tatverdächtigen sind deutscher Herkunft.

