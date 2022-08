POL-AUR: Wittmund - Geldbörse aus Auto gestohlen

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norderney - Auseinandersetzung in Restaurant Auf Norderney kam es am Donnerstagabend in einem Restaurant im Damenpfad zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Inselbewohnern. Ein 40-Jähriger verpasste einem 26-Jährigen eine sogenannte Kopfnuss. Der 26-Jährige wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. ...

mehr