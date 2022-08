Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Unfallzeugen gesucht

Norden - Autofahrerin war betrunken

Aurich - Berauscht gefahren

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der ich am Freitagmorgen auf Norderney ereignet hat. Gegen 6.45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Rad- und Fußweg der Hafenstraße gegen einen 72 Jahre alten Fußgänger. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich am Arm. Der Radfahrer soll noch angehalten und sich mit dem Mann unterhalten haben, fuhr anschließend jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 72-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Es sollen zum Unfallzeitpunkt noch zwei weitere Radfahrer dort unterwegs gewesen sein. Sie können möglicherweise weitere Angaben machen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Eine 53 Jahre alte Frau war am Mittwoch betrunken mit dem Auto unterwegs. Die Autofahrerin fuhr am Nachmittag auf der Heerstraße in Norden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau erwartet ein Strafverfahren.

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin war am Donnerstag in Aurich berauscht unterwegs. Gegen 7 Uhr hielt die Polizei die 25-Jährige auf der Leerer Landstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin. Der 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Norden kam es zu einer Unfallflucht. Am Donnerstag zwischen 14.25 Uhr und 14.35 Uhr stieß ein Unbekannter auf dem Parkplatz an der Bundesstraße gegen einen weißen VW Polo und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

