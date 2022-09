Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor/Großefehn - Autos aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag sind in Wiesmoor und Großefehn mehrere Autos aufgebrochen worden. Insgesamt wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand mindestens vier Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und daraus Wertsachen gestohlen. Zu den Taten kam es in Wiesmoor in der Hauptwieke I, Luisenwieke I und Hauptwieke II, in Großefehn in der Ottermeerstraße. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Gemeinde Krummhörn ist am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 17 Uhr ein 51 Jahre alter Opel-Fahrer aus Norden auf der Wirdumer Straße und übersah vor sich eine 52-jährige Kia-Fahrerin, die an einer Eimündung hielt. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die 52-jährige Frau aus Emden wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

